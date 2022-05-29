Команды НБА по-прежнему проявляют интерес к Кристиану Вуду

Команды НБА по-прежнему проявляют интерес к центровому (26 лет, 208 см), сообщает The Athletic.

В действующем контракте Вуда остался один год. Поскольку «Рокетс» будут выбирать третьими на драфте в следующем месяце, вполне вероятно, что клуб приобретет бигмена – Джабари Смита, Чета Холмгрена или Паоло Банкеро.

Учитывая, что «Рокетс» высоко ценят , клуб может рассмотреть возможность обмена Вуда.

В сезоне-2021/22 26-летний центровой набирал 17,9 очка, 10,1 подбора, 2,3 передачи и 1,0 блок-шота в среднем за матч.

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