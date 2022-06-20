Дрэймонд Грин поблагодарил тренеров «Селтикс» за то, что слушали его подкаст

Форвард «Уорриорз» отреагировал на материал NBA on NBC, в котором говорится, что тренеры «Селтикс» слушали его подкаст во время финальной серии.

«🔥🔥🔥🔥 ценю эту поддержку», – написал Грин в твиттере.

Сообщалось, что тренеры соперников «Уорриорз» в плей-офф-2022 слушали подкаст Грина в расчете узнать полезную информацию.

Грина по ходу плей-офф критиковали за активное ведение подкаста. Это не помешало «Голден Стэйт» превзойти «Бостон» в финальной серии и взять 4-й титул за 8 лет.

«Голден Стэйт» менялся, «Бостон» – нет. В чем секрет чемпионов НБА?