«Сиксерс» хотят приобрести третью звезду, сохранив Тайриза Макси

«Филадельфия» планирует усилиться еще одним звездным игроком в нынешнее межсезонье.
Как сообщает Philly Voice, президент по баскетбольным операциям «Сиксерс» Дэрил Мори собирается сделать все возможное, чтобы привлечь в команду третью звезду. При этом издание отмечает, что расставание с молодым разыгрывающим Тайризом Макси крайне маловероятно.
21-летний Макси провел лучший сезон в карьере. Его средние показатели в 12 матчах плей-офф-2022 составили в среднем 20,8 очка, 3,9 передачи и 3,5 подбора. Игрок будет выступать на контракте новичка следующие два сезона.
«Филадельфия» приобрела Джеймса Хардена перед дедлайном в феврале, но уступила «Майами» в полуфинале Восточной конференции (2-4).
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