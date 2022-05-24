«Сиксерс» хотят приобрести третью звезду, сохранив Тайриза Макси

планирует усилиться еще одним звездным игроком в нынешнее межсезонье.

Как сообщает Philly Voice, президент по баскетбольным операциям «Сиксерс» собирается сделать все возможное, чтобы привлечь в команду третью звезду. При этом издание отмечает, что расставание с молодым разыгрывающим крайне маловероятно.

21-летний Макси провел лучший сезон в карьере. Его средние показатели в 12 матчах плей-офф-2022 составили в среднем 20,8 очка, 3,9 передачи и 3,5 подбора. Игрок будет выступать на контракте новичка следующие два сезона.

«Филадельфия» приобрела перед дедлайном в феврале, но уступила «Майами» в полуфинале Восточной конференции (2-4).

Можно ли проиграть за первые 8 минут матча НБА? «Майами» сегодня показал, что да