Женская НБА. «Нью-Йорк» примет «Сиэтл», «Вашингтон» сыграет с «Коннектикутом» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут пять матчей.
«Нью-Йорк» примет на своей площадке «Сиэтл», «Вашингтон» встретится с «Коннектикутом».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Нью-Йорк – Сиэтл
19 июня. 19.00
Вашингтон – Коннектикут
19 июня. 21.00
Индиана – Чикаго
19 июня. 22.00
Даллас – Лос-Анджелес
19 июня. 23.00
Лас-Вегас – Миннесота
20 июня. 1.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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