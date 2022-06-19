Женская НБА. «Нью-Йорк» примет «Сиэтл», «Вашингтон» сыграет с «Коннектикутом» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут пять матчей.

«Нью-Йорк» примет на своей площадке «Сиэтл», встретится с «Коннектикутом».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Нью-Йорк –

19 июня. 19.00

Вашингтон – Коннектикут

19 июня. 21.00

Индиана –

19 июня. 22.00

–

19 июня. 23.00

Лас-Вегас –

20 июня. 1.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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