Билл Симмонс: «Эндрю Уиггинс оказался тем, кем должен был стать Джейлен Браун»

Известный баскетбольный эксперт отдал должное форварду «Голден Стэйт» после его выступления в пятом матче финальной серии против «Селтикс» (104:94, 3-2).

«Больше всего мне нравится Уиггинс. У него было 17 очков и 16 подборов в четвертом матче, а затем 26 очком и 13 подборов – в пятом. Он выглядел лучшим игроком на площадке. Он оказался тем самым парнем, которым должен был стать , судя по его игре в нынешнем плей-офф. Я не ожидал такого изменения», – сказал Симмонс.

В финале-2022 Уиггинс набирает в среднем 18,4 очка, 9,4 подбора, 1,6 передачи, 1,3 блок-шота и 1 перехват.

Показатели Брауна в решающей серии – 21,4 очка, 7,4 подбора, 3,8 передачи, 0,4 блок-шота и 0,8 перехвата.

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