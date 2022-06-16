Стив Керр: «В следующем сезоне буду напоминать Уиггинсу, что он умеет подбирать. Никаких оправданий»

Главный тренер «Голден Стэйт» пошутил по поводу великолепной игры форварда на подборе в нынешнем розыгрыше плей-офф.

«Его игра на щите меня удивила. Он прибавлял в каждой серии. В следующем сезоне я сто процентов буду использовать это против него в регулярном чемпионате. Если он не будет подбирать, я буду напоминать, что он доказал, что умеет это делать, так что никаких оправданий», – сказал Керр.

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