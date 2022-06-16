«Детройт» намерен обменять Джерами Гранта этим летом

Форвард с высокой долей вероятности покинет команду в нынешнее межсезонье.

Как пишет инсайдер ESPN Джонатан Гивони, «Пистонс» четко намерены расстаться с Грантом, контракт которого заканчивается через год. Также отмечается тот факт, что Джерами значительно старше остальных ключевых игроков команды.

Ранее сообщалось об интересе к форварду со стороны , «Атланты» и .

В нынешнем регулярном чемпионате Грант провел за «Детройт» 47 матчей, набирая в среднем 19,2 очка, 4,1 подбора, 2,4 передачи, 0,9 перехвата и 1,0 блок-шота.

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