«Детройт» намерен обменять Джерами Гранта этим летом

Форвард «Детройта» Джерами Грант с высокой долей вероятности покинет команду в нынешнее межсезонье.
Как пишет инсайдер ESPN Джонатан Гивони, «Пистонс» четко намерены расстаться с Грантом, контракт которого заканчивается через год. Также отмечается тот факт, что Джерами значительно старше остальных ключевых игроков команды.
Ранее сообщалось об интересе к форварду со стороны «Портленда», «Атланты» и «Мемфиса».
В нынешнем регулярном чемпионате Грант провел за «Детройт» 47 матчей, набирая в среднем 19,2 очка, 4,1 подбора, 2,4 передачи, 0,9 перехвата и 1,0 блок-шота.
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