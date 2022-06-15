«Оклахома» хочет получить еще один пик в Топ-10 драфта-2022

«Оклахома» попытается заполучить еще один выбор в первой десятке драфта этого года с помощью обмена.

Как пишет инсайдер ESPN Джонатан Гивони, «Тандер» заинтересованы в приобретении разыгрывающего Джейден Айви и атакующего защитника Шэйдона Шарпа на драфте.

Гивони отмечает, что наиболее вероятным считается сделка, в которой «Оклахома» получит седьмой («Блэйзерс») или восьмой («Пеликанс») пик.

У «Тандер» все еще есть 2-й, 12-й и 34-й номера предстоящего драфта. Ранее клуб обменял 30-й пик в на форварда Джамайкла Грина.

Рейтинг менеджеров НБА. 5-е место: Сэм Прести («Оклахома-Сити»)