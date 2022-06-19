Име Удока: «Не будем довольствоваться тем, что имеем. Не факт, что снова дойдем до финала»

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Главный тренер «Бостона» Име Удока заявил, что команде необходимо прибавить, если она хочет снова играть в финальной серии плей-офф.

«Конечно, то поражение с «Сан-Антонио», которое мы потерпели из-за попадания Рэя Аллена, подпитывало нас на протяжении всего следующего сезона. Но в этот раз все немного по-другому.

Мы прибавили во многих областях, но не достигли нашей конечной цели. Некоторые парни не показали свою лучшую игру. Это будет мотивировать их на протяжении всего сезона.

Как я уже сказал, посыл в том, что всем нужно прибавить. Не будем довольствоваться тем, что имеем. Не факт, что снова дойдем до финала. Восток с каждым годом становится сильнее. Мы станем лучше», – заявил Удока.

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