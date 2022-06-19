Дрэймонд Грин попросил Кендрика Ламара о следующем релизе в 2023 году. «Уорриорз» выигрывают чемпионат, когда рэпер выпускает альбом

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин на своей странице в Twitter попросил рэпера Кендрика Ламара выпустить следующий альбом в 2023 году.
Игрок заметил, что все последние релизы рэпера совпадают с чемпионскими годами «Уорриорз» (2015, 2017, 2018 и 2022).
В прошедшем сезоне «Голден Стэйт» вернул себе звание чемпиона НБА, обыграв «Бостон» в финальной серии плей-офф со счетом 4-2. Ламар выпустил альбом после четырехлетнего перерыва.
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