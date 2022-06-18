Андрей Ватутин: «У Уэйра есть все шансы стать любимцем болельщиков ЦСКА»

Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал продление контракта с разыгрывающим .

«У Каспера есть все шансы стать настоящим любимцем наших болельщиков. Помимо того, что «маленькие» игроки всегда вызывают особые симпатии, он уже подарил нам огромное количество эмоций своими невероятными попаданиями в финальной серии. При этом Уэйр проявил себя умным игроком, быстро вписавшимся в командную игру на финише сезона, и отличным товарищем по команде.

У нас нет сомнений в профессиональных качествах Каспера, и мы рады, что он остается с нами как минимум еще на два года», – заявил Ватутин.

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