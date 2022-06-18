Андрей Ватутин: «У Уэйра есть все шансы стать любимцем болельщиков ЦСКА»

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Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал продление контракта с разыгрывающим Каспером Уэйром.

«У Каспера есть все шансы стать настоящим любимцем наших болельщиков. Помимо того, что «маленькие» игроки всегда вызывают особые симпатии, он уже подарил нам огромное количество эмоций своими невероятными попаданиями в финальной серии. При этом Уэйр проявил себя умным игроком, быстро вписавшимся в командную игру на финише сезона, и отличным товарищем по команде.

У нас нет сомнений в профессиональных качествах Каспера, и мы рады, что он остается с нами как минимум еще на два года», – заявил Ватутин.

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