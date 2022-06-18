ЦСКА продлил контракт с Каспером Уэйром

объявил о продлении контракта с разыгрывающим (31 год, 178 см).

Соглашение рассчитано до 2024 года.

Американский баскетболист пополнил ряды красно-синих в марте, перебравшись из красноярского «Енисея».

Уэйр принял участие в 19 матчах Лиги ВТБ, в 16 из которых выходил в стартовой пятерке, со средними показателями 12,2 очка (38% реализации трехочковых), 1,7 подбора и 3,8 передачи за 27,0 минуты.

Каспер отметился памятными моментами в матчах с «Зенитом». В регулярном чемпионате он принес победу москвичам, заработав и реализовав штрафные на последних секундах, а в четвертой игре финальной серии забросил решающий мяч одновременно с сиреной в конце второго овертайма.

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