Андрей Ватутин: «Фримен продемонстрировал стремление стать частью команды и помочь ей в реализации целей»

Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал расставание с атакующим защитником .

«Знаю, насколько сложно сменить клуб по ходу сезона, после чего еще и пережить существенную перестройку, травму и невозможность осуществить мечту по возвращению в Евролигу. На этом фоне Эл продемонстрировал профессионализм, стремление стать частью команды, помочь ей в реализации целей.

Он по-настоящему расстроился, что не смог дойти до чемпионства на финише сезона, но это не отменяет большого количества проделанной работы. Спасибо Элу за работу с командой и больших успехов на следующей стадии карьеры!» – заявил Ватутин.

У Лиги ВТБ новый победитель! «Зенит» совершил чудо и обыграл ЦСКА в седьмом матче финала, несмотря на удаление Паскуаля

С доминированием ЦСКА покончено. «Зенит» – вторая команда, укравшая у армейцев титул чемпионов России