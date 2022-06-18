Эллерик Фримен покинул ЦСКА

Защитник Эллерик Фримен (27 лет, 191 см) по завершении контракта покинул ЦСКА.

Фримэн присоединился к ЦСКА в конце января, перебравшись из «Бурсаспора», где являлся одним из лидеров чемпионата Турции по результативности.

После короткой паузы из-за травмы Фримен стал частью ротации красно-синих. Американец принял участие в 14 матчах, в которых в среднем набирал 6,3 очка при реализации трехочковых 47,2%.

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