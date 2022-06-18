Джейлен Браун: «Временами мы демонстрировали свою незрелость»

Свингмен после поражения от «Голден Стэйт» в шестом матче финальной серии плей-офф (90:103, 2-4) назвал свою команду молодой и незрелой.

«Они выиграли, а мы проиграли. Мы сами в этом виноваты.

Конечно, у нас была возможность победить. Думаю, временами мы демонстрировали свою незрелость, и это неприятно. Мы еще молодая команда. Нам еще многому предстоит научиться. Нам нечего стыдиться.

Тяжелый день для Бостона. Тяжелый день для «Селтикс». Не знаю, что еще сказать», – признался Браун.

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