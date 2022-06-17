Джейлен Браун: «Я многому научился в этом плей-офф. У нас светлое будущее»

Свингмен «Бостона» заявил, что выступление в плей-офф-2022 принесет молодой команде большую пользу.

«Селтикс» дошли до финала, где уступили «Уорриорз» в шести матчах.

«Мы сильно выросли в этом сезоне, по ходу которого так заметно преобразовались, сильно прибавили после неудачного начала. При всем при этом нам все еще предстоит многое узнать о баскетболе.

Я многому научился в этом плей-офф. В прошлом сезоне у меня была операция на запястье, мы не попали в плей-офф. В этом году все иначе, я благодарен за эту возможность. Мы не достигли главной цели, но многое можем почерпнуть из этого опыта, у нас светлое будущее», – сказал Браун.

Эмблема «Бостон Селтикс» – одна из самых узнаваемых в спорте. А откуда взялся этот нелепый и веселый гномик?

«Голден Стэйт» возвращает чемпионство, Стеф Карри наконец-то стал MVP финала НБА! 🥳

Возрождение «Голден Стэйт» – идеал перестройки. После ухода Дюрэнта упали на дно, но 2 года – и они снова чемпионы НБА!