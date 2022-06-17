Мэджик Джонсон: «Стив Керр находится на моей Горе Рашмор тренеров НБА»

Пятикратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» Мэджик Джонсон назвал главного тренера «Голден Стэйт» Стива Керра одним из пяти величайших тренеров в истории лиги.
«Стив Керр находится на моей Горе Рашмор тренеров НБА вместе с Пэтом Райли, Филом Джексоном, Редом Ауэрбахом и Греггом Поповичем», – написал Мэджик в Twitter.
«Горой Рашмор» в спорте принято называть четверку величайших игроков или тренеров.
После победы «Голден Стэйт» над «Бостоном» в шестом матче финальной серии (103:90, 4-2) Керр завоевал свой девятый чемпионский титул. Он выиграл пять чемпионатов в качестве игрока и четыре – в качестве тренера.
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