Стив Керр – о звании MVP финала у Карри: «Венец его коллекции»

Главный тренер «Уорриорз» порадовался за разыгрывающего , который впервые в карьере получил звание MVP финала.

«Я счастлив за всех, но особенно радуюсь за Стефа. Приз MVP – венец его коллекции, ключевое достижение карьеры, которая и до этого была просто выдающейся.

Без Стефа не было бы ничего этого. Не хочу принизить роль Джо и Питерса, владельцев клуба, они потрясающие и выстроили невероятную организацию. Боб Майерс – потрясающий генеральный менеджер. Наши игроки, у нас так много отличных игроков. Но Стеф – главная причина, почему все это случилось», – заявил Керр.

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