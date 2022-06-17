Стефен Карри: «В следующем сезоне мы можем стать еще лучше»

Разыгрывающий «Голден Стэйт» считает, что в следующем сезоне «Уорриорз» могут стать еще сильнее и выиграть второй подряд чемпионский титул.

«Я сказал молодым парням, которые стояли сегодня на подиуме, что это только начало. Удивительно, но в следующем сезоне мы можем стать еще лучше.

Я думаю, что у нас действительно есть возможность повторить все это», – заявил Карри.

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