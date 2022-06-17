Университетский тренер Стефена Карри объявил о завершении карьеры

Главный тренер команды Университета Дэвидсон Боб Маккиллоп объявил о завершении карьеры на следующий день после того, как его бывший подопечный завоевал четвертый титул чемпиона НБА в составе «Голден Стэйт» и был признан MVP финальной серии.

«Люблю вас, Тренер! Спасибо за все, что вы сделали для меня, моей семьи, Дэвидсона и каждого человека, на которого вы оказали влияние», – написал Карри на своей странице в Twitter.

71-летний специалист является самым успешным тренером в истории университета и завершил карьеру на 54-м месте по количеству побед в первом дивизионе (634). Маккиллоп руководил Дэвидсоном с 1989 года.

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