«Никс» ведут переговоры об обмене Нерленса Ноэла

По словам инсайдера Bleacher Report Джейка Фишера, активно ведет переговоры с другими клубами о возможном обмене центрового (28 лет, 211 см).

«Я слышал, что Нерленс Ноэл — один из игроков, обмен которых «Никс» сейчас наиболее активно обсуждают», – сказал Фишер.

28-летний центровой провел в «Нью-Йорке» два сезона. В прошедшем сезоне он набирал 3,4 очка, 5,6 подбора и 1,2 блок-шота в среднем за матч.

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