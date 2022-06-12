Женская НБА. «Нью-Йорк» сыграет с «Чикаго», «Даллас» примет «Сиэтл»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут четыре матча.

«Нью-Йорк» встретится с , примет на своей площадке «Сиэтл».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

– Чикаго

12 июня. 21.00

Даллас – Сиэтл

12 июня. 23.00

Вашингтон –

13 июня. 1.00

– Индиана

13 июня. 2.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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