Женская НБА. «Нью-Йорк» сыграет с «Чикаго», «Даллас» примет «Сиэтл»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут четыре матча.
«Нью-Йорк» встретится с «Чикаго», «Даллас» примет на своей площадке «Сиэтл».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Нью-Йорк – Чикаго
12 июня. 21.00
Даллас – Сиэтл
12 июня. 23.00
Вашингтон – Финикс
13 июня. 1.00
Миннесота – Индиана
13 июня. 2.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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