Женская НБА. «Нью-Йорк» сыграет с «Чикаго», «Даллас» примет «Сиэтл»

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут четыре матча.

«Нью-Йорк» встретится с «Чикаго»«Даллас» примет на своей площадке «Сиэтл».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Нью-Йорк – Чикаго 

12 июня. 21.00

Даллас – Сиэтл 

12 июня. 23.00

Вашингтон – Финикс 

13 июня. 1.00

Миннесота – Индиана 

13 июня. 2.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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