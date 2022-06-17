Стефен Карри реализовал 44% 3-очковых и 53% 2-очковых в финальной серии

Разыгрывающий «Уорриорз» подтвердил свои снайперские способности в финальной серии с «Селтикс» (4-2).

– Карри реализовал 44% 3-очковых и 53% 2-очковых в финальной серии (86,1% с линии).

– Карри набирал 1,35 очка на каждый бросок со средней или дальней дистанции.

– Средняя дистанция бросков Карри в серии составила 7,7 метра.

В шести матчах финальной серии Карри в среднем набирал 31,2 очка, 6,0 подбора и 5,0 передачи при 44% с дуги. Он был единогласно признан MVP решающего противостояния.

По ходу сезона 34-летний Карри вышел на 1-е место в истории НБА по реализованным 3-очковым.

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