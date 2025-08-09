2

Адриатическая лига объявила новый формат на сезон-2025/26

Следующий розыгрыш турнира пройдет по обновленной схеме.

В сезоне-2025/26 Адриатической лиги традиционная круговая система будет заменена: 18 команд разделят на две группы по 9 команд в каждой.

Группа A: «Партизан», «Дубай», «Клуж», «Игокеа», «Студентски центар», ФМП, «Борац Чачак», «Сплит», КРКА.

Группа B: «Црвена Звезда», «Будучность», «Цедевита Олимпия», «Спартак Суботица», «Босна», «Мега», «Задар», «Илирия», «Вена».

Групповой этап

Внутри каждой группы команды сыграют друг с другом дома и на выезде в 18 турах. В каждом туре одна команда будет отдыхать.

Четыре лучшие команды из групп A и B выйдут в топ-8.

Команды, занявшие места с 5-го по 9-е в обеих группах, продолжат борьбу в плей-аут. При этом очки, набранные на первом этапе, переносятся во второй.

Топ-8 / Плей-аут

На этапе топ-8 команды сыграют с каждой командой из другой группы дважды (дома и на выезде), что добавит еще 8 туров.

В плей-ауте 10 команд проведут круговой турнир, встречаясь с командами из противоположной группы дважды (еще 10 туров).

Плей-офф

Шесть лучших команд из топ-8 автоматически попадут в четвертьфинал.

Команды, занявшие 7-е и 8-е места в топ-8, а также две лучшие команды из плей-аута, разыграют оставшиеся путевки в плей-ин.

Победитель матча между 7-й и 8-й командами топ-8 сразу выйдет в четвертьфинал.

Проигравший в этом матче сыграет с победителем дуэли между 1-й и 2-й командами плей-аута за последнюю путевку в четвертьфинал.

Четвертьфиналы пройдут в формате до двух побед.

Форматы полуфиналов и финала пока не определены. В прошлые сезоны полуфиналы игрались до двух побед, а финал – до трех. Также рассматривается возможность возвращения «Финала четырех», который не проводился в Адриатической лиге с 2014 года.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: официальный сайт Адриатической лиги
