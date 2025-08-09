«Хьюстон» не планирует предлагать Кевину Дюрэнту максимальное продление контракта

Похоже, «Рокетс» не собираются тратить крупную сумму, чтобы удержать ветерана.

Журналист Тим Макмэхон из ESPN заявил, что «Хьюстон» не собирается выписывать Кевину Дюрэнту максимальное продление.

«Похоже, «Рокетс» не готовы идти ва-банк в переговорах с Дюрэнтом. Судя по всему и по тому, что я слышал, они не предложат ему максимальное продление. Это не значит, что сделка точно не состоится, но ходят слухи, что и Кей Ди не будет требовать полного «макса». В то же время, «Хьюстон », судя по всему, не предложит ему ничего близкого к максимальной сумме. Думаю, они не станут паниковать, если начнут сезон с Дюрэнтом на истекающем контракте», – сказал Макмэхон.

Кевин Дюрэнт перешел в «Хьюстон» из «Финикса» в обмен на Диллона Брукса, Джейлена Грина и пик первого раунда.

В сезоне-2024/25 Дюрэнт в среднем набирал 26,6 очка, 6 подборов и 4,2 передачи за игру при 52,7% попаданий с игры и 43% из-за дуги.

За следующий сезон MVP-2014 заработает 54,7 миллиона долларов. Максимальное продление его контракта – 2 года и 122 миллиона долларов.