Пранкер, выдавший себя за Клэя Томпсона, показал, как ему удалось пройти в «Чейз-центр»

Известный YouTube-блоггер Доусон Гарли опубликовал на своем канале видео, в котором показал ему удалось пройти на арену «Чейз-центр» под видом звезды «Голден Стэйт» .

Доусон провернул свой пранк перед пятым матчем финальной серии плей-офф между «Уорриорз» и «Селтикс» (104:94, 3-2).

Гарли и его оператор вошли в здание через вход для игроков, не предъявляя никаких документов. Затем Fake Klay вышел на площадку и сделал несколько бросков по кольцу. Спустя какое-то время сотрудники службы безопасности потребовали у пранкеров удостоверения личности, и когда те не смогли ничего предъявить, их вывели.

Позже «Голден Стэйт» заявил, что Гарли получил пожизненный запрет на посещение матчей команды.

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