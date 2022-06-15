Пранкер, выдавший себя за Клэя Томпсона, показал, как ему удалось пройти в «Чейз-центр»

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Известный YouTube-блоггер Доусон Гарли опубликовал на своем канале видео, в котором показал ему удалось пройти на арену «Чейз-центр» под видом звезды «Голден Стэйт» Клэя Томпсона.

Доусон провернул свой пранк перед пятым матчем финальной серии плей-офф НБА между «Уорриорз» и «Селтикс» (104:94, 3-2).

Гарли и его оператор вошли в здание через вход для игроков, не предъявляя никаких документов. Затем Fake Klay вышел на площадку и сделал несколько бросков по кольцу. Спустя какое-то время сотрудники службы безопасности потребовали у пранкеров удостоверения личности, и когда те не смогли ничего предъявить, их вывели.

Позже «Голден Стэйт» заявил, что Гарли получил пожизненный запрет на посещение матчей команды.

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