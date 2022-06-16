Джеймс Харден подпишет краткосрочное продление контракта с «Филадельфией» (Bleacher Report)

Разыгрывающий «Филадельфии» Джеймс Харден собирается подписать краткосрочное продление контракта с клубом, сообщает инсайдер Bleacher Report Джейк Фишер.

Согласно сообщению, владельцы «Сиксерс» против того, чтобы дать Хардену максимальное продление на 4 года после сезона-2022/23 или пятилетний контракт, на который Харден будет иметь право, если откажется от опции игрока за 47,4 миллиона долларов на следующий сезон.

приобрела Хардена в середине февраля в результате обмена с «Бруклином». В 21 матче за «Сиксерс» защитник набирал в среднем 21,0 очка, 10,5 передачи, 7,0 подбора и 1,3 перехвата.

За год Джеймс Харден превратился из «скорера лучше Джордана» в бородатого пузана. Что вообще случилось и стоит ли это 270 млн долларов?