Энтони Эдвардс может сыграть против «Никс»

«Миннесота» обновила статус Энтони Эдвардса.

Звездный защитник «Тимбервулвз» Энтони Эдвардс восстанавливается после проблем с задней поверхностью бедра. Эдвардс пока что провел 3 матча в чемпионате, набирая 25,7 очка, 4 подбора и 2 передачи в среднем.

Его новый статус на игру с «Никс» – «под вопросом».