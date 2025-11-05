Энтони Эдвардс может сыграть против «Никс»
«Миннесота» обновила статус Энтони Эдвардса.
Звездный защитник «Тимбервулвз» Энтони Эдвардс восстанавливается после проблем с задней поверхностью бедра. Эдвардс пока что провел 3 матча в чемпионате, набирая 25,7 очка, 4 подбора и 2 передачи в среднем.
Его новый статус на игру с «Никс» – «под вопросом».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Криса Хэйнса
