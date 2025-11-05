Рисаше, Александер-Уокер и Дэниэлс набрали 59 очков на троих и принесли «Хоукс» победу над «Мэджик»

«Атланта» победила совместными усилиями.

Команда одержала 2-ю победу в 3 матчах после выбывания разыгрывающего Трэя Янга.

В игре с «Орландо» (127:112) 6 игроков, включая всю стартовую пятерку, закончили с двузначным количеством очков.

Форвард Заккари Рисаше стал самым результативным. На его счету 21 очко (7 из 14 с игры, 3 из 8 из-за дуги) и 4 подбора.

Защитник Никил Александер-Уокер набрал 20 очков (6 из 11 с игры, 3 из 5 из-за дуги).

В активе защитника Дайсона Дэниэлса 18 очков (8 из 9 с игры, 1 трехочковый), 6 подборов, 6 передач и 2 перехвата.