Джош Гидди оформил 2-й трипл-дабл подряд, ранее в «Чикаго» такое удавалось только Майклу Джордану

Джош Гидди показывает рекордную статистику на старте сезона.

В матче с «Филадельфией» разыгрывающий Джош Гидди оформил второй трипл-дабл подряд. Ранее в «Буллз» такое удавалось только Майклу Джордану.

В двух встречах до этого Гидди не хватало сначала 2 подборов, а потом – 1 передачи для этого статистического достижения.

На счету защитника 29 очков, 15 подборов и 12 передач. Гидди реализовал 10 из 19 бросков с игры и 2 из 4 трехочковых.

«Чикаго» совершил камбэк с «-24» и справился с «Сиксерс» – 113:111.