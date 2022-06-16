Депутат Дмитрий Свищев: «Без участия российских клубов интерес к Евролиге погаснет»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал отстранение российских клубов от участия в Евролиге на один сезон.

«Сама Евролига потеряет много. Без участия российских клубов, одних из лучших клубов Европы, однозначно интерес к Евролиге погаснет. А может быть, вообще она будет бесполезна.

Конечно, неучастие в Евролиге для наших игроков, болельщиков — это достаточно ощутимый, серьезный удар. Эта пауза, конечно, ударит по уровню нашего чемпионата. Не будет международных матчей, но ничего. Не надо видеть здесь никакой трагедии. Самое главное — добиваться восстановления в правах нашей Федерации», — сказал Свищев.

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