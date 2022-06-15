Игорь Знаменский: «Бостон» забыл о принципах движения мяча и упустил прекрасную возможность стать чемпионом»

Баскетбольный комментатор, ведущий «Взял Мяч» Игорь Знаменский прокомментировал выступление «Селтикс» в финальной серии против «Голден Стэйт» (2-3).

упустил прекрасную возможность стать чемпионом. Это, безусловно, обидно. Но гораздо обиднее осознавать, что центральное ядро «Бостона» при этом было сильнее, если измерять в баскетбольных килограммах таланты 5-6 основных игроков двух команд.

Не нужно быть гением, чтобы видеть существенную разницу в работе этих коллективов на площадке. У «Голден Стэйт» лучше двигается мяч, для всех игроков создаются более качественные и удобные броски, а также глубже ротация тех, кому тренер Стив Керр может довериться практически в любой момент матча.

«Селтикс» в ответ моложе, физически сильнее и универсальнее. Им не нужно выпускать сначала защитную пятерку, а затем атакующую, чтобы соблюдать баланс. Их защитная пятерка и есть атакующая.

Имея все это, а также сумасшедшие трибуны TD Garden, яростно поддерживающие свою команду в финале впервые за 12 лет, «Селтикс», при счете в серии 2-1, умудряются забыть о своих работающих принципах движения игроков и мяча.

И снова, как и в предыдущие годы, сбиваются на свои любимые сложные броски через лучших защитников «ГСВ» Дрэймонда и Уиггинса, что дает небольшой шанс сопернику на камбэк. И счет в серии уже 2-3 не в пользу «Селтикс», – написал Знаменский.

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