Клэй Томпсон – о прозвище «Клэй шестой матч»: «Не собираюсь тянуть на себя, главное победить»

Защитник «Уорриорз» Клэй Томпсон заявил, что не намерен ничего доказывать в шестом матче финальной серии с «Селтикс» (3-2).

Томпсон имеет прозвище «Клэй шестой матч» в связи с несколькими сильными перфомансами в шестых встречах серий плей-офф.

«Мне бы хотелось выдать мощную игру и привести команду к победе, но это не так важно, кто из нас как проявит себя индивидуально. Не собираюсь тянуть на себя, главное победить.

Лишнего давления из-за того, что я постараюсь соответствовать прозвищу, точно не будет. Я выйду на площадку, покажу свою игру, буду играть свободно и доверять партнерам», – заявил Томпсон.

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