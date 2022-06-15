Трэй Янг: «Клэй собирается набрать 50 очков в шестом матче»

Разыгрывающий «Атланты» дал смелый прогноз на шестой матч финальной серии плей-офф между «Голден Стэйт» и «Бостоном» (3-2).

«У меня такое чувство, что Клэй собирается набрать 50 очков в шестом матче. Он только разогревается», – написал Янг на своей странице в Twitter.

Показатели Томпсона в первых пяти матчах финальной серии – 18,0 очка (38,3 процента с игры, 36,7 из-за дуги), 2,6 подбора и 2,0 передачи.

Шестой матч состоится в четверг в .

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