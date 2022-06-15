Трэй Янг: «Клэй собирается набрать 50 очков в шестом матче»

Теги Бостон Атланта Голден Стэйт НБА НБА плей-офф Клэй Томпсон Трэй Янг Баскетбол

Разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг дал смелый прогноз на шестой матч финальной серии плей-офф между «Голден Стэйт» и «Бостоном» (3-2).

«У меня такое чувство, что Клэй собирается набрать 50 очков в шестом матче. Он только разогревается», – написал Янг на своей странице в Twitter.

Показатели Томпсона в первых пяти матчах финальной серии – 18,0 очка (38,3 процента с игры, 36,7 из-за дуги), 2,6 подбора и 2,0 передачи.

Шестой матч состоится в четверг в Бостоне.

У Карри впервые ни одной «трешки», но «Голден Стэйт» в шаге от титула! 5-я игра – матч рекордов, антирекордов и прерванных серий

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные