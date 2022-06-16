Одед Каташ возглавит тель-авивский «Маккаби»

Теги Зенит Turkish Airlines EuroLeague Маккаби Плейтика чемпионат Израиля Одед Каташ Хавьер Паскуаль Баскетбол

«Маккаби Тель-Авив» достиг договоренности с Одедом Каташем, который станет новым главным тренером команды. 

В прошлом году 47-летний израильский специалист привел «Панатинаикос» к победам в Кубке Греции и чемпионате Греции.

Тель-авивский клуб ранее пытался достичь договоренности с главным тренером «Зенита» Хави Паскуалем. Сообщалось, что российский клуб требует 3 миллиона евро в качестве компенсации за выкуп контракта.

«Маккаби» в этом сезоне впервые за последние 14 лет не взял ни одного трофея в Израиле.

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