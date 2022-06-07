Шариф О’Нил доступен для выбора на драфте-2022

Форвард Шариф О’Нил доступен для выбора на драфте НБА 2022 года.

Сын легенды НБА Шакила О’Нила ранее по ошибке числился в списке тех, кто снялся с драфта, о чем лига известила клубы.

Шариф будет участвовать в преддрафтовых просмотрах.

Шакил ранее высказался о 22-летнем сыне: «Я вырастил Янниса с броском».

Шариф пропустил сезон-2018/19 из-за операции на сердце. Последние два года он отыграл за Луизиану Стэйт в .

В минувшем сезоне Шариф за 9 минут набирал в среднем 2,9 очка за игру, реализуя 14,3% 3-очковых и 46,7% штрафных. Суммарно за всю карьеру он отдал 4 передачи.

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