Стив Керр: «После 0-9 Стефен Карри обязательно захочет зажечь»

Главный тренер «Голден Стэйт» прокомментировал слова о выступлении Стефена Карии в пятом матче финальной серии против «Селтикс» (104:94, 3-2).

В пятом матче у Карри прервалась рекордная серия, в рамках которой он реализовывал хотя бы по одному 3-очковому в 233 матчах подряд. Стеф выдал 0 из 9 из-за дуги.

После игры Грин заявил, что Карри будет разозленным в следующей встрече, которая пройдет в четверг.

«Думаю, Дрэймонд имел в виду желание Стефа бороться. Когда он говорит «разозленный», он имеет в виду, что Стеф будет злиться на себя за 0 из 9 трехочковых. Он такой игрок, который обязательно захочет выйти и зажечь. Такова была точка зрения Дрэймонда.

По своему опыту я знаю, что Стеф после неудачных матчей быстро приходит в норму и хочет исправить ситуацию. У нас будет хороший отдых и бросковая тренировка перед шестым матчем, так что он будет готов. Он всегда излучает спокойствие, несмотря ни на что», – заявил Керр.

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