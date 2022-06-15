Джордан Пул начал праздновать попадание, но Стефен Карри не стал бросать

Атакующий защитник «Голден Стэйт» Джордан Пул попал в неловкую ситуацию во время пятого матча финальной серии против «Селтикс» (104:94, 3-2).
Находясь на скамейке запасных, игрок начал заранее праздновать трехочковое попадание Стефена Карри, который получил мяч на дуге в быстром отрыве.
Лидер «Уорриорз» не стал совершать бросок, а только исполнил показ, после чего его закрыл разыгрывающий «Бостона» Маркус Смарт.
У Карри в понедельник прервалась рекордная серия, в рамках которой он реализовывал хотя бы по одному 3-очковому в 233 матчах подряд. Стеф выдал 0 из 9 из-за дуги.
У Карри впервые ни одного трехочкового, но «Голден Стэйт» в шаге от титула! 5-я игра – матч рекордов, антирекордов и прерванных серий