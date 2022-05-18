Пресс-служба Евролиги: «Решение об участии ЦСКА в сезоне-2022/23 будет принято не позднее конца июля»

По словам пресс-службы Евролиги, решение об участии московского ЦСКА в сезоне-2022/23 будет принято не позднее конца июля.

«Обычно список команд-участниц объявляется в середине-конце июля. Календарь сезона публикуется в начале июля, поэтому мы не думаем, что решение может быть принято позже этих дат», – приводит слова пресс-службы лиги ТАСС.

Ранее президент ЦСКА Андрей Ватутин заявил, что московский клуб разослал официальные письма в другие клубы Евролиги, проинформировав их о том, что не собирается пропускать розыгрыш турнира в следующем сезоне.

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