Джейлен Браун имеет 1-14 из-за дуги через Дрэймонда Грина в финале

Атакующий защитник Джейлен Браун испытывает трудности при атаке с дистанции через форварда «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина в финале этого года.

В первых пяти матчах решающей серии (3-2 в пользу «Уорриорз») Браун реализовал только один трехочковый бросок из 14 с сопротивлением Грина. Всего Джейлен набрал 23 очка (9-31 с игры) и совершил 5 потерь, будучи под опекой Дрэймонда.

Примечательно также, что «большое трио» лидеров «Селтикс» – , и – реализует лишь 25% с игры и 14% трехочковых через Грина.

У Карри впервые ни одного трехочкового, но «Голден Стэйт» в шаге от титула! 5-я игра – матч рекордов, антирекордов и прерванных серий

Дрэймонд Грин хочет, чтобы ему позволяли быть собой во всем. Это хорошо для «Голден Стэйт», но плохо для финала НБА