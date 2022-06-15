«Сиксерс» готовы отдать Тобайаса Харриса и Матисса Тайбулла в потенциальном обмене

«Филадельфия» допускает расставание с несколькими ключевыми игроками в нынешнее межсезонье.
Как пишет Philadelphia Inquirer, клуб изучает интерес в лиге к Тобайасу Харрису, Матиссу Тайбуллу, Фуркану Коркмазу и Шейку Милтону.
Отмечается, что руководство «Сиксерс» не видит команду в нынешнем составе претендентом на чемпионство и планирует приобрести еще одного звездного игрока.
Ранее проходила информация, что «Филадельфия» готова обменять опытного атакующего защитника Дэнни Грина и 23-й пик драфта-2022.
За год Джеймс Харден превратился из «скорера лучше Джордана» в бородатого пузана. Что вообще случилось и стоит ли это 270 млн долларов?