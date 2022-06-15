«Сиксерс» готовы отдать Тобайаса Харриса и Матисса Тайбулла в потенциальном обмене

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«Филадельфия» допускает расставание с несколькими ключевыми игроками в нынешнее межсезонье.

Как пишет Philadelphia Inquirer, клуб изучает интерес в лиге к Тобайасу Харрису, Матиссу Тайбуллу, Фуркану Коркмазу и Шейку Милтону.

Отмечается, что руководство «Сиксерс» не видит команду в нынешнем составе претендентом на чемпионство и планирует приобрести еще одного звездного игрока.

Ранее проходила информация, что «Филадельфия» готова обменять опытного атакующего защитника Дэнни Грина и 23-й пик драфта-2022.

За год Джеймс Харден превратился из «скорера лучше Джордана» в бородатого пузана. Что вообще случилось и стоит ли это 270 млн долларов?

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