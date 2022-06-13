«Сиксерс» изучают возможность обмена 23-го пика и Дэнни Грина

Теги возможные переходы Филадельфия НБА драфт НБА Дэнни Грин Баскетбол

«Филадельфия» изучает возможность обмена своего выбора в первом раунде предстоящего драфта, а также опытного снайпера Дэнни Грина, сообщает инсайдер The Ringer Кевин О’Коннор.

«Сиксерс» принадлежит 23-й пик драфта-2022.

34-летний Грин провел в нынешнем сезоне 62 матча, набирая в среднем 5,9 очка, 2,5 подбора и 1,0 передачи при реализации 46,9 процента с игры и 38,0 из-за дуги.

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