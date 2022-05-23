«Филадельфия» может обменять Матисса Тайбулла

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«Филадельфия» рассмотрит возможность обмена атакующего защитника Матисса Тайбулла этим летом, сообщает Philly Voice.

При этом издание опровергает информацию о том, что «Сиксерс» избавятся от 25-летнего игрока, чтобы ослабить платежную ведомость.

В это межсезонье у Тайбулла будет право на продление контракта. За сезон-2022/23 он должен заработать 4,8 млн долларов.

Тайбулл вошел во вторую оборонительную сборную НБА по итогам регулярного чемпионата. В плей-офф он набирал 3 очка, 1 подбор, 0,8 перехвата и 0,8 блок-шота в среднем за матч.

Таблица обменов драфтпиками НБА

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