Зоран Лукич возглавит ЦСКА (инсайдер Неманя Жорич)

станет новым главным тренером московского ЦСКА, сообщает сербский инсайдер Неманя Жорич.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России и «Нижнего Новгорода» является серьезным кандидатом на вакантную должность после ухода Димитриса Итудиса из московского клуба.

Неделю назад агент Лукича опроверг информацию об интересе ЦСКА к специалисту, сказав, что у тренера действующий контракт с «Нижним Новгородом» и предложений от ЦСКА не поступало.

Лукич возглавлял на протяжении 11 сезонов (2008-2014, 2017-2022). В 2014 году он вывел эту команду в Евролигу.

«Лукич наглядно показывает, над чем тебе надо работать». Антон Карданахишвили — о ЦСКА-2, сборной и сезоне в «НН»