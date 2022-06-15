Зоран Лукич возглавит ЦСКА (инсайдер Неманя Жорич)

Теги ЦСКА Нижний Новгород Зоран Лукич Единая лига ВТБ Баскетбол

Зоран Лукич станет новым главным тренером московского ЦСКА, сообщает сербский инсайдер Неманя Жорич.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России и «Нижнего Новгорода» является серьезным кандидатом на вакантную должность после ухода Димитриса Итудиса из московского клуба.

Неделю назад агент Лукича опроверг информацию об интересе ЦСКА к специалисту, сказав, что у тренера действующий контракт с «Нижним Новгородом» и предложений от ЦСКА не поступало.

Лукич возглавлял «Нижний Новгород» на протяжении 11 сезонов (2008-2014, 2017-2022). В 2014 году он вывел эту команду в Евролигу.

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