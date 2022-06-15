Маркус Смарт: «Мама всегда хотела, чтобы я покрасил волосы в зеленый»

Разыгрывающий признался, что покрасил волосы в зеленый цвет для матери, которая скончалась в 2018 году от рака.

«Моя мама, когда была жива, всегда любила мои волосы. Ей нравилось все, что я с ними делал, и когда заплетал в косички, и когда отращивал. Потом я начал их красить, и ей это очень понравилось. Она всегда хотела, чтобы я покрасился в зеленый, но потом она скончалась, так и не увидев меня с зелеными волосами.

Поэтому, когда начался этот розыгрыш плей-офф, я подумал: «Покрашусь в зеленый для нее и посмотрю, как это выглядит». Всем понравилось», – рассказал Смарт.

У Карри впервые ни одной «трешки», но «Голден Стэйт» в шаге от титула! 5-я игра – матч рекордов, антирекордов и прерванных серий