Никола Вучевич – Крису Полу: «Единственный Шэмгод — это Деян Бодирога. Подражатели не в счет»

Разыгрывающий «Финикса» во время матча против «Далласа» попытался исполнить знаменитый финт Шэмгода, после чего похвастался в Twitter, что сделал это на глазах у самого Года Шэмгода, который работает в «Мэверикс» ассистентом главного тренера.

«Попытался сделать «Шэмгод» перед самим Шэмгодом», – написал Пол.

(«Атланта») и («Чикаго») тут же отреагировали на сообщение Пола, отметив, что серб Деян Бодирога в совершенстве исполнял финт Шэмгода.

«Я думаю, что Бодирога в Белграде», — написал Богданович.

«Единственный Шэмгод — это . Подражатели не в счет», – заявил Вучевич.

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