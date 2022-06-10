Богдан Богданович не сыграет за сборную Сербии на Евробаскете-2022

Врач сборной Сербии Драган Радованович подтвердил, что атакующий защитник «Атланты» будет вынужден пропустить , который состоится в сентябре.

Как сообщалось ранее, Богданович в течение нескольких месяцев чувствовал боль в правом колене, которая усилилась к концу сезона.

По словам врача, несколько недель назад Богданович перенес операцию на колене, и срок восстановления может составить более трех месяцев.

Богданович не сыграет за сборную Сербии впервые с 2013 года.

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