Данило Галинари: «Завершил бы карьеру в «Милане», но сначала хочу стать чемпионом НБА»

Форвард «Атланты» посетил один из матчей финальной серии чемпионата Италии между и «Виртусом» (3-1) и оценил возможность возвращения в Европу.

Итальянский игрок выступал за «Милан» в начале своей карьеры (2006-2008, 2011).

«Каждый раз, когда я возвращаюсь домой, чувствую себя очень хорошо. У меня особая связь с «Миланом». Очень приятно, что болельщики всегда потрясающе встречают, благодарю их за такой прием. Возвращение в «Милан» было бы отличным завершением карьеры, но все еще планирую играть в НБА.

Хочу добиться некоторых целей. Когда я это сделаю, посмотрим, смогу ли вернуться в этот клуб. Я в том возрасте, когда мой разум еще говорит, что хотел бы играть всю жизнь, но тело не всегда следует за разумом. В данный момент я чувствую себя хорошо. Моя мечта – стать чемпионом , – сказал Галлинари.

33-летний баскетболист имеет частично гарантированный контракт с «Хоукс» на сезон-2022/23 (21,5 миллиона долларов). В нынешнем сезоне он набирал в среднем 11,8 очка и 4,6 подбора при реализации 38% трехочковых.

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