Трэвис Шленк: «Этим летом изменений в составе «Хоукс» будет больше»

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Генеральный менеджер «Атланты» Трэвис Шленк заявил, что в составе команды планируются большие изменения после нынешнего сезона.

«Прошлым летом у многих наших ребят были контракты, многолетние контракты. В этом году в нашей команде больше свободных агентов. Текучка будет больше, потому что именно так работает НБА», – сказал Шленк.

«Хоукс» проиграли в первом раунде плей-офф «Майами» (1-4). В прошлом сезоне команда дошла до финала Восточной конференции.

Нынешним летом свободными агентами становятся разыгрывающий Делон Райт, атакующий защитник Лу Уильямс, форварды Кевин Нокс (ограниченный) и Тимоте Луваву-Кабарро, центровой Горги Дженг.

Также негарантированный контракт на сезон-2022/23 (21,5 миллиона долларов) имеет 33-летний форвард Данило Галлинари, который является одним из ключевых игроков «Атланты».

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