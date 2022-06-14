«Уорриорз» имеет 5-1 в матчах плей-офф-2022, когда Стефен Карри не был лидером по очкам

«Голден Стэйт» удачно выступает в матчах плей-офф этого года, в которых разыгрывающий не является лидером команды по результативности.

В шести таких играх «Уорриорз» одержали пять побед. Общий результат команды в нынешнем плей-офф – 15-6.

По ходу финальной серии против (3-2) Стеф не был лидером по очкам только один раз – в пятом матче. «Голден Стэйт» выиграл эту встречу со счетом 104:94.

Средние показатели Карри в финале-2022 составляют 30,6 очка, 5,8 подбора, 4,6 передачи и 3 перехвата.

У Карри впервые ни одного трехочкового, но «Голден Стэйт» в шаге от титула! 5-я игра – матч рекордов, антирекордов и прерванных серий